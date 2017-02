Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma, Kirde-Eestis ka lörtsi. Õhutemperatuur on nullilähedane ning teedel on soodsad tingimused libeduse tekkeks.

"Ka väiksed temperatuurimuutused nullkraadi ümber tekitavad liiklusoludes suuri muutusi," hoiatab maanteeamet.