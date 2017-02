Rakvere Pihlaka kohviku müüjad kinnitasid hommikul, et vastlakukleid ostetakse tublisti. "Üks firma ostis 50 vastlakuklit. Üldiselt ostavad inimesed neli või kuus naturaalse vahukoorega kuklit korraga," ütles Pihlaka kohviku müüja.

Rohuaia kohviku perenaine Laivi Verkraud rääkis kiirete toimetuste vahepeal, et nende firma Traus-Rak on täna valmistanud 8000 vastlakuklit. "Rohuaia kohvikule 1500 kuklit. Korraga on meie kohvikust ostetud 100 kuklit,” ütles Verkraud.

Pätsi Sahvri perenaise Kaja Halliku sõnul läheneb täna valmistatud vastlakuklite arv 10 000-le. "Jah, seda on rohkem kui kunagi varem. Ettevõtted on järjest tellinud. Rakvere linnas on ostetud kõige rohkem 300 vastlakuklit," rääkis Hallik.