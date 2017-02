Tapa linn jäi eile tundideks soojata

Soojusettevõte N.R. Energy OÜ käivitas reservkatlad Leina ja Kooli tänaval, õhtupoolikul probleem lahenes ning soojavarustus taastati.

Tapa abivallavanem Andrus Freienthal rääkis, et hommikul kella üheksa paiku sai ta elanikelt kaks kõnet probleemide kohta, misjärel püüdis ühendust saada soojaettevõtte piirkonnajuhiga, kuid see ei õnnestunud ja ta edastas info kontori üldtelefonil.

Umbes tunni aja pärast sai ta meili, milles tänati kõne eest ja teatati, et probleemiga tegeletakse.

Kell 17.30 andis N.R. Energy OÜ teada, et soojavarustus on taastatud.

Abivallavanema hinnangul on kurb, et ettevõte ise sellise juhtumi puhul omavalitsusele infot ei jaganud, seda on ka varem juhtunud.

Andrus Freienthali sõnul köetakse üldisest kaugküttevõrgust muu hulgas valla asutusi, näiteks koole ja lasteaedu, kus temperatuur langes rikke tõttu vajalikust madalamale.