Ligi 150 päästjat mitmest riigist harjutab Väike-Maarjas tegutsemist maavärina alal

Esmaspäeval algas Väike-Maarjas Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi ekspertide ja päästemoodulite moodulitepõhine koostööõppus Modex, mis kestab neljapäevani.

Õppuse korraldaja, Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Kristian Sirp ütles BNS-ile, et õppusest võtavad osa pääste- ja otsingumeeskonnad Austriast, Tšehhist ja Ungarist. Igas meeskonnas on keskmiselt 40 inimest. Lisaks võtavad õppusest osa ka kuus EL-i elanikkonnakaitse eksperti, ITK tuge pakuvad viis Rootsi spetsialisti ning logistilist tuge kuus Eesti päästetöötajat. Kokku võtab õppusest osa ligi 150 inimest, koos korraldajatega on õppusega seotud umbes 220 inimest.

Sirbi sõnul harjutatakse õppusel maavärinast tingitud kahjustuste likvideerimist katastroofipiirkonnas. Õppusel harjutatakse juhtimist, koordinatsiooni, koostöövõimet ning standardprotseduure tegelikule olukorrale võimalikult lähedastes tingimustes.

Õppus toimub sisekaitseakadeemia Väike-Maarja päästekolledži harjutusväljal ja Väike-Maarja valla territooriumil. Sirp tõi näiteks, et Väike-Maarja vallavanem kehastab õppusel kohalikku võimuesindajat.

Sirp selgitas, et tegemist on küll EL-i ellu kutsutud õppuste formaadiga, kuid EL ja EL-i institutsioonid ise õppust ei korralda, vaid otsivad selleks koostööpartnereid. Väike-Maarjas peetava õppuse koostööpartner on Taani firma Falck, kes sõlmis õppuse korraldamiseks koostööleppe päästeametiga. Kuna ametil pole väljaõppevõimalust, kaasas päästeamet õppuse korraldamisse sisekaitseakadeemia.

Modexi formaadis õppusi on Eestis ka varem olnud, viimati korraldati sama seeria õppus Eestis mullu Saaremaal. (BNS)