Vanemkorrakaitseametnik on maakonna tegusaim alkoholikahjude vähendaja

Annela Floren on maakonna tervisenõukogu aktiivne liige. Ta koolitab aastas sadu õpilasi ja täiskasvanuid alkoholi liigtarvitamise teemadel, nõustab noortelaagreid ja aitab juhtida maakonnaüleseid ohutuspäevi.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ütles, et tänaseks on arusaam sellest, et ühiskond peab astuma samme tervema alkoholikultuuri poole, üldlevinud. "See ei ole juhtunud niisama, vaid ikka meie süsteemse teavitustöö ja ühiste jõupingutuste tulemusena,“ rääkis minister Ossinovski. Ta lisas: „Tugevam alkoholipoliitika ei ole keelu, vaid vabaduspoliitika. Me tahame anda inimesele rohkem vabadust alkoholi tarbimisel. Vabadust otsustada ilma pealetükkiva reklaamita ja osta toiduaineid alkoholiga kokku puutumata. Tegelikku vabadust tarbimisel, vabana alkoholisõltuvusest.“

Sotsiaalministeerium alustas tervisedendajate riikliku tunnustamisega 2012. aastal. Igal aastal valib ministeerium ühe prioriteetse teema, mis edastatakse maavalitsustele. Seejärel saavad kõik maavalitsused esitada tunnustamiseks oma maakonna kandidaadi. Tunnustamise süsteem ei ole piiratud ainult maavalitsuste või kohalike omavalitsuste spetsialistidega. Esitada võib kõiki tublisid inimesi, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult.

Vastavalt eelmise aasta prioriteetsele teemale tunnustati tänavu tegusamaid alkoholikahjude vähendajaid.