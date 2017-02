Eesti parim lasteraamatukoguhoidja Reet Tomband: “Lasteosakonnas paistab alati päike”

Olles teel auhinnatseremooniale, ütles Reet Tomband, et õnne võib soovida. “Äkki on nii nagu Oscaritega,” tegi rõõmsameelne Reet Tomband nalja. Ta nimetas tagasihoidlikult, et sellist tiitlit on jagatud ikka igal aastal. “Nüüd on mind esitatud ja nii on,” lausus Tomband.

Rõõmsa karismaatilise lasteosakonna juhataja sõnul on tema edu aluseks see, et lastega on tore töötada. “Mulle meeldib. Lasteosakonnas paistab alati päike,” ütles ta.

Reet Tomband rääkis, et raamatukogu lasteosakonnas võib koos poiste ja tüdrukutega lõputult ahhetada, sest kogu aeg avastab maailma.

Küsimusele, kas ta ka kõik lasteraamatud, mida väga aktiivselt üllitatakse, ka läbi loeb, kõlas vastuseks Reet Tombandile omane helisev naer. “Oh mine nüüd. Aga minu viimase aja ahhaad ja ohhood on olnud lastekirjanduse välja uued tegijad. Indrek Koffi raamatud on mulle väga meeldinud. Selle talve üks suuri elamusi oli kullaprooviga Leelo Tungla raamat “Lumemees Ludvigi õnn”. Hästi kirjutatud ja samaväärselt tugeva pildilooga,” rääkis Tomband.

Parim lasteraamatukoguhoidja, kes on Rakveres ärgitanud lapsi lugema juba ligi kolmkümmend aastat, ütles, et tema lemmikraamat on Astrid Lindgreni “Hulkur Rasmus”.

Tiitlist rääkides sõnas Tomband, et talle tähendab see seda, et teda on märgatud. “Üks nupp võib midagi välja mõelda, aga asju tehakse ikka üheskoos. Üksi ei lihvi ega vii täide mitte midagi. Selles suhtes ongi kehv, et lähen nüüd ise autasu kätte saama ja jätan teised, kes on samavõrra rüganud ja kõikides asjades kaasa aidanud, mõelnud, tööle. See hakkab hingele,” lisas Reet Tomband ja lubas oma kaastöötajaid homme heade kommidega kostitada.

Reet Tombandi kaastöötajate sõnul on see suur tunnustus kogu raamatukogu töökale ja toredale lasteosakonna perele.