Jahimehed on novembris alanud ja veebruariga lõppenud hooajal küttinud Lääne-Virumaal kolm hunti. Üle Eesti on kütitud 112 hunti lubatud 117-st. Keskkonnaamet on oktoobri lõpus kehtestatud küttimismahtu täiendanud lisalimiitidega juba mitu korda. Selle aluseks on uute loendus- ja vaatlusandmete laekumine ning ka limiidi ärakasutamine.