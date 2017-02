​Essu inimesed suhtuvad positiivselt loodava hooldekoduketi Südamekodu plaani rajada vana lasteaia-algkooli ruumidesse hooldekodu. Kuid külaseltsi inimesed, kes on korda teinud osa ruumidest ja pool maja katusest, on pahased, et neid tahetakse ümber paigutada pindadele, mida pole veel leitudki.