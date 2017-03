Suverehvide kasutuselevõtuga kiirustada ei maksa

„Talverehvide kohustuslik kasutusaeg (15. oktoober kuni 1.märts) saab küll läbi, päevased temperatuurid on valdavalt plusspoolel ja suuremad teed on lumevabad, kuid rehvivahetusega ei tasu kiirustada. Öösel on külmakraadid ning püsib libeduse oht. Naastrehve võib kasutada kuni 31. märtsini, talviste tee- ja ilmastikuolude korral kuni 30. aprillini. Seega ei tasu veel rehvitöökotta tormata,“ selgitab Maanteeameti liiklusekspert Villu Vane.

Talverehvide kasutamine Eestis on kohustuslik alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Naastrehvidega sõitmine on lubatud alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini, talviste teeolude korral kuni 30. aprillini. Naastudeta talverehvidega ehk lamellrehvidega tohib sõita aasta läbi.