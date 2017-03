Liitlaspataljon jõuab Eestisse järgmise kuue nädala jooksul

NATO kontingendi ülem, Ühendkuningriigi relvajõudude kolonel Giles R. Harris ütles täna ajakirjanikele, et umbes 1200-st Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa kaitseväelasest koosnev pataljon jõuab Eestisse järgmise kuue nädalal jooksul ning sama aja jooksul jõuab Eestisse ka üksuse tehnika.

NATO kontingendi juhtimiselement on juba Eestis kohal.

"Ühendkuningriigi juhitava NATO pataljoni lahingugrupi paigutamine Eestisse tasakaalustab julgeolekuolukorda ning kannab selget sõnumit NATO otsustavusest ja ühtsusest," ütles kaitseminister Margus Tsahkna, kes kohtus täna kolonel Harrisega.

Eestit seob Ühendkuningriigiga pikk ja kindel relvavendlus.

Tsahkna külastas täna kaitseväe peastaabis paiknevat NATO pataljoni lahingugrupi juhtimiselementi ja sai kontingendi ülemalt põhjaliku ülevaate liitlaste saabumisest Eestisse.

"Eestit seob Ühendkuningriigiga pikk ja kindel relvavendlus. Suurbritannia mereväe eskaadri saabumine Tallinna reidile kallutas vabadussõja ajal jõudude vahekorra Läänemerel meie kasuks," sõnas kaitseminister. "Ühendkuningriigi juhitava NATO pataljoni lahingugrupi paigutamine Eestisse tasakaalustab julgeolekuolukorda ning kannab selget sõnumit NATO otsustavusest ja ühtsusest."

Tsahkna sõnul tagab NATO pataljoni lahingugruppide paigutamisega oma piiririikidesse rahu ja stabiilsuse kõigi liitlasriikide territooriumil.

Rahvusvaheliste lahingugruppide paigutamine on osa alliansi laiematest jõupingutustest selleks, et tugevdada NATO heidutus- ja kaitsehoiakut, ning näitab jõuliselt alliansi tugevust.

NATO pataljoni lahingugrupp hakkab paiknema Tapal ja tegutsema koos 1. jalaväebrigaadiga. Ühendkuningriik panustab üksusesse 800 sõduriga, jalaväe lahingumasinatega Warrior, tankidega Challenger 2 ja taktikaliste luuredroonidega.

Aasta esimeses pooles osaleb üksuses Prantsusmaa. Prantsusmaa on teatanud, et nende panuseks lahingugruppi on 300 kaitseväelasest koosnev üksus, mille relvastuses on tankid Leclerc ja soomukid.

Mais võtab pataljon osa kolm nädalat kestvast suurõppusest Kevadtorm.