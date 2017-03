Rakvere linnavalitsuse tellimusel on lähipäevil algamas raietööd Ausambamäe spordikeskusepoolses pargiosas. Rakvere linnapea Mihkel Juhkami sõnul on tegemist alaga, kus hooldustöid pole väga pikka aega tehtud ning seetõttu on seal palju haigeid ja murdumisohus puid.