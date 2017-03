Haljala eelarvest läheb 1,3 miljonit uuele koolihoonele

Haljala vallavolikogu kinnitas 2017. aasta eelarve, mille kogumahuks on 4, 5 miljonit eurot. Haljala vallavanem Leo Aadel ütles, et võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, on kogumaht kasvanud 1,7 miljoni euro võrra, ennekõike tulevikku suunatud investeeringutel taristusse. “Eelarve põhitegevuse tulud ja kulud on jäänud eelnevate aastate tasemele, tulude prognoosimisel oleme pigem konservatiivselt optimistlikud,” ütles Aadel.