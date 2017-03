Juhtkiri: reisida või mitte

Üks reisifirma reklaam kõlas umbes nii, et kui sa poleks laisk ja võtaksid oma lõunasöögi tööle kaasa, säästaksid igal tööpäeval viis eurot ja saaksid aasta pärast kokkuhoitud raha eest vabalt sõita puhkusele. Mõneti on sellisel mõttekäigul jumet: kui säästame mingi eesmärgi nimel, siis saame, mida tahame. Teine asi on muidugi see, et ega kodune toit tule tasuta.