Haljala vald peab matma saladuslikud säilmed

Säilmed leiti eelmise aasta sügisel Vanamõisast, ühe ettevõtte laoplatsiga seotud tööde käigus. Ettevõtte juht asjast rääkida ei soovinud.

Esmalt arvati, et tegemist on kahe inimese säilmetega, kuid hiljem selgus, et tegu on seitsme 25–77-aastase inimese luude ja nende fragmentidega.

Haljala vallavalitsuse majandusspetsialist Marko Teiva rääkis, et vald peab aastas matma ühe või kaks inimest, kel pole lähedasi või kelle lähedastel ei ole mingitel põhjustel võimalik kadunukest ise matta.

Teiva sõnul säilmed tuhastatakse. Omavalitsus tellib augu kaevamise, matmisega tegeleb valla sotsiaaltöötaja. Pärast tuha muldasängitamist peavad sotsiaaltöötaja ja hauakaevaja väikesed peied. Kui kohal on kadunukese omaksed, siis peetakse peied valla kulul Haljala pubis. Teiva sõnul kulub üheks selliseks matuseks 500 eurot.

Haljalas liigub jutt, et säilmed võivad kuuluda metsavendadele, kelle NKVD-lased maha lasid.

Kolm vanemat naist ütlesid, et Vanamõisa mõisa pargis ja ümberkaudsetes metsades lasti küll inimesi maha, kuid säilmete leiupaigas olnud tapatööst pole kuuldud. Üks naistest teadis, et säilmete leidmise koha peal oli kunagi heinaküün, kus elas üks end varjanud mees.

Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juhi Joel Alla sõnul alustas politsei luude leidmise ajal haldusmenetlust, sest kriminaalmenetluse alustamiseks alus puudus. Leitud luud ja nende fragmendid on saanud eksperdiarvamuse, mis ütleb, et tegemist võib olla seitsme isiku luude ja luufragmentidega.

“Kuna luud leiti Haljala vallast ja kuuluvad tundmatutele isikutele, paluti kohalikul omavalitsusel need maha matta,” lisas Alla.

Haljala vallavalitsus on huvitatud säilmetega seotud teabest. Kel on infot, sel palutakse helistada telefonil 3278220.

“Võibolla saab tulevikus sinna veel mälestusmärgi panna,” sõnas valla majandusspetsialist Marko Teiva.