Seksuaalvähemuste filmifestivali korraldamiseks on annetatud juba suur summa

MTÜ juhatuse liikme Keio Soomelti sõnul on korraldajad tänu ligikaudu 95 annetajale kogunud pisut enam kui 1700 eurot.

"Loomulikult jätkame toetajate otsimist ja taotluste kirjutamist, kuna tänaseks on meil ametlikult koos annetuste ja ühe toetuslepinguga kogunenud umbes 20% kogueelarvest," kõneles Soomelt.

See on tema sõnul üsna väike osa, aga teades, et seljatagune on toetajate mõttes tugev, on kõike edasist juba lihtsam teha.