Päästjad alustasid korteriühistutega koostööd tuleohutuse vallas

Aasta jooksul jagatakse infot trükiste, artiklite ja ettekannetega korteriühistute üritustel üle Eesti. Juba laupäeval on huvilistel võimalus kuulata päästeameti esindajat kõnelemas Pärnus Lääne-Eesti korteriühistute XIV foorumil.

Eesti Korteriühistute Liidu esimeses talveakadeemias rääkis päästeameti lääne päästekeskuse peainspektor Erti Suurtalu tuleohutusest kortermajade renoveerimisel ning tõi välja asjaolud, mida tuleks kindlasti silmas pidada.

Suurtalu sõnul kujutavad suurimat ohtu ebapiisavad teadmised renoveerimisele esitatavatest nõuetest. "Elanikud ei tea, mida renoveerimisel tohib teha ja mida mitte," rääkis ta.

Tema sõnul tuleb renoveerimisprotsess läbi viia nõuetekohaselt: teha vajalikud auditid, taotleda kohalikust omavalitsusest projekteerimistingimused, ehitusload ja nii edasi. Vead saavad Suurtalu sõnul alguse just omapäi ehitamisest. "Kuulatakse naabrimehe kogemust ja selle põhjal asutakse asja kallale," tõi ta välja murekoha.

Suurtalu hinnangul pole alati aga põhjuseks elanike pahatahtlikkus, pigem teadmatus. Ohuallikas on ka omavoliline kütteseadmete paigaldamine. "Oskamatult või mittenõuetekohaselt paigaldatud korstnad, valmisahjud, nii-öelda bursuikad, gaasiseadmed või elektriradiaatorid panevad inimeste elu ohtu ja see on keelatud," rõhutas ta.

"Korteriühistute juhtide tuleohutusalane teadlikkus on väga oluline, sest nende hoiakutest ja käitumisest sõltub tuleõnnetuste ennetamine ja tulekahjude arvu vähendamine korterelamutes," rääkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

Algav projekt võimaldab Jaadla sõnul ühendada korteriühistute esindusorganisatsiooni EKÜL-i üleriigilise teavitusvõrgustiku ja päästeameti ennetustööalase kompetentsi, et ühiselt jõuda tuleõnnetuste ennetamise alase teavitusega korteriühistuteni üle Eesti.