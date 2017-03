Haljala vallast leitud säilmete vastu tunneb huvi kaitsepolitsei

"Hetkel täiendavat teavet, mida avalikkusega jagada, selle juhtumi kohta pole," ütles kaitsepolitsei pressiesindaja Harrys Puusepp. Kui keegi teab või arvab teadvat midagi selle juhtumi ning nende inimeste kohta, siis kaitsepolitseiga saab ühendust helistades korrapidajale telefonil 612 1455 või saates e-kirja korrapidaja@kapo.ee.

Kaitsepolitsei paneb inimestele südamele, et taolistest leidudest kindlasti koheselt teada anda politseile. Kui kohe on selge, et tegemist võib olla okupatsioonivõimu süstemaatilise tsiviilisikute vastase ründe ohvritega ning sõjahauaga, siis tuleks kohe informeerida kaitsepolitseid, kes uurib inimsusevastaseid ja sõjakuritegusid, mis on aegumatud kuriteod.

Sõjahaua korral kaasatakse juba Sõjamuuseum, kes korraldab koos kohaliku omavalitsusega sõjaohvrite väärika matmise.

Haljala vallavalitsus sai hiljuti politseilt kirja, et pealinnast kohtuekspertiisi instituudist tuleb ära tuua seitsme inimese säilmed ja korraldada nende matmine.

Säilmed leiti eelmise aasta sügisel Vanamõisast, ühe ettevõtte laoplatsiga seotud tööde käigus. Esmalt arvati, et tegemist on kahe inimese säilmetega, kuid hiljem selgus, et tegu on seitsme 25–77-aastase inimese luude ja nende fragmentidega.