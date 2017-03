Jalgpallurid alustasid hooaega võidukalt

"Tuleb huvitav avalöök, sest Kuressaare ja Rakvere mängijad tunnevad üksteist väga hästi," ütles Tarva peatreener Urmas Kirs enne mängu. "Seekordne "sõprusmäng" on midagi muud kui iganädalane trennis susimine, mängus on kolm punkti ja vähemalt 90 pluss minutit me väljakul Tarva särgita mängijates sõpru ei näe," lisas Kirs. Järgmisel laupäeval kohtuvad Tarva pallurid Tallinna FC Flora U21 meeskonnaga.