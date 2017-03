Kevadine kalade kudeaeg tähendab püügipiiranguid

"Kevade tulek on looduses murranguline, siis algab looduse uus aastaring. Paljudele kalaliikidele tähendab see kudeaja algust, mistõttu on eriti oluline anda neile paljunemisrahu. Lõppeks on see ju nii nende kui ka meie kõigi püügi- ja söögirõõmu huvides," rääkis keskkonnaminister Marko Pomerants.

Püügipiirangud on seatud kalateadlaste ettepanekutele tuginedes kalavarude hoidmiseks. Nende vastu eksides ning seadust rikkudes on tagajärjeks trahv, lisaks võib juhtuda, et hüvitada tuleb ka keskkonnakahju.

Meeles tuleb pidada, et vimba ei või 10. maist 20. juunini püüda Kunda, Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, Pirita, Vääna, Keila, Vasalemma, Vihterpalu, Kasari, Paadremaa, Audru, Pärnu, Sauga ja Reiu jõest.

Haugipüügikeeld merest kestab 1. märtsist 30. aprillini, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest 15. aprillist 15. maini, Võrtsjärvest 15. märtsist 15. aprillini ning teistest siseveekogudest 15. märtsist 10. maini.

Kohapüügikeeld Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest kestab 5. maist 10. juunini, merest 15. maist 15. juulini, Võrtsjärvest 15. maist 15. juunini ning teistest siseveekogudest 15. aprillist 15. juunini.

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest on keelatud püüda rääbist 21. augustist 20. juunini. Teistest siseveekogudest on keelatud püüda rääbist jäävabast veest 1. maist 1. juulini ja 10. novembrist 30. detsembrini.

Latikat ei või 5. maist 10. juunini püüda Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest, välja arvatud püük lihtkäsiõngega ja käsiõngega, ning 1. maist 20. juunini teistest siseveekogudest, välja arvatud püügil lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega. Võrtsjärvel latikapüügi piirang puudub.

Lesta ei tohi Soome lahel püüda 15. veebruarist 31. maini ning teistel merealadel 15. veebruarist 15. maini.

Linaskipüük on keelatud Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvest 20. juunist 20. juulini, välja arvatud lihtkäsiõnge ja käsiõngega. Teistel siseveekogudel 20. juunist 20. juulini, välja arvatud püük lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega. Endla järvest ja Sinijärvest on linkaskipüük keelatud 1. aprillist 20. juulini kõikide püügivahenditega.

Lõhet ja meriforelli ei ole lubatud püüda Soome lahest 15. juunist 30. septembrini, kui püügikoht asub baasjoonest kaugemal kui 4 meremiili. Teistes merepiirkondades ei tohi nimetatud kalu püüda 1. juunist 15. septembrini - juhul kui püütakse baasjoonest kaugemal kui 4 meremiili. Siseveekogudes on lõhet ja meriforelli keelatud püüda 1. septembrist 30. novembrini, välja arvatud Narva, Selja, Jägala, Pirita, Vääna, Purtse ja Valgejõest kalastuskaardi alusel. Täpsemalt saab selle kohta vaadata ajutistest püügikitsendustest. Kalastuskaarte neile ei väljastata 15. oktoobrist 15. novembrini, mil kehtib pea kõikjal täielik püügikeeld, välja arvatud Narva ja Jägala jõel.

Jõesilmu ei tohi jõgedest püüda 1. märtsist 30. juunini. Jõeforelli ei tohi püüda 15. septembrist 31. jaanuarini, välja arvatud Narva jõest.

Kõikides veekogudes on keelatud püüda tuurlasi, harjust, tõugjat ja säga. (BNS)