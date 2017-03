Riik annab koolide tugispetsialistide teenusele lisaks 6 miljonit

Minister Mailis Repsi sõnul peab kvaliteetne tugispetsialistiteenus olema vajadusel kättesaadav igale Eesti õpilasele. "Õpilaste toetamise vajadus on erinev, mõni noor võib vajada korraga mitme spetsialisti abi, mõni laps vajab tuge mitu aastat järjest, teistele piisab paarist kuust. Lisatoetus kindlustab, et laps saab individuaalselt just seda tuge, mida ta vajab," ütles minister Reps.

Toetus võimaldab omavalitsuste panuse säilides tööle võtta ligi 150 täisametikohaga tugispetsialisti rohkem, suurendades nende arvu ligi 730-ni. Samuti võimaldab toetus tõsta tugispetsialistide palga õpetajate keskmise palga tasemele. Analüüside kohaselt ongi õpilaste arvu, tegevuste mahtu ja selleks kuluvat aega silmas pidades tarvis üldhariduskoolides täita umbes 730 tugispetsialisti ametikohta.

Munitsipaalkoolide statsionaarses õppes õpib sel õppeaastal 130 733 õpilast. Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel vajab iga neljas laps õpingute toetamiseks tugispetsialisti abi.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt tagatakse õpilasele koolis tasuta vähemalt eripedagoogi, sealhulgas logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus. Selleks loob võimalused kooli pidaja ning selle korraldab direktor. Direktor võib luua tugispetsialistide ametikohad koolis, kohalikus omavalitsuses või tellida teenust vajalikus mahus väljastpoolt.