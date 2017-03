Maavanem esitab regionaalarengu auhinnale neli kandidaati

Marko Tormi hinnangul on nende nelja silmapaistva kandidaadi tegevus arendanud maakonna majandust ja kultuurielu ning on eeskujuks ka teistele maakondadele.

„Lääne-Virumaal on palju, mille üle uhked olla. Sedakorda langes valik 2016. aastal silmapaistnud arenduste osas just nende nelja pärli kasuks,“ selgitas maavanem.

„Juba praegu on näha, et aasta 2017 tuleb maakonna jaoks aga veelgi edukam ja säravam – uusi arendusi ja ettevõtmisi on kohalike inimeste poolt tulemas jõudsalt juurde,“ lisas Torm ning tänas kõiki, kes panustavad ja arendavad teenuseid, loovad taristut, korraldavad sündmusi ja laiendavad või kaasajastavad tootmist.

Aqva Spordikeskuse mõju kohaliku spordielu arengule hindab maavanem kõrgelt. „Siiani puudusid maakonnas korralikud tingimused tennise mängimiseks. Nüüd on meil maakonna suurim spordikompleks, kus enam kui 5000 ruutmeetrile mahuvad tennise-, squashi-, sulgpalli- ja lauatenniseplatsid, jõusaal, kaks rühmatreeningute saali ja võitluskunstide saal,“ sõnas maavanem. Torm tõi näite, et tänu uuele majale kasvas Maret Ani tennisekooli laste huviliste arv hüppeliselt. „Kui eelnevalt oli umbes 60 last, siis maja avamine tõi teist sama palju juurde,“ rõõmustas Torm.

Maaelufestivali puhul tõstab Torm esile kasusaajaid igas valdkonnas: publiku näol, kes on kokku tulnud üle Eesti ja kaugemaltki, kes saavad osa kauplejate, ettevõtjate, põllumeeste ja taidlejate tegemistest. Teisest küljest vaadatuna jõuavad kauplejad ja külastajad tarbijateni.

Võsu alevikku ja Käsmu küla ühendav kergliiklustee jalgratturitele, rulluisutajatele ja jalakäijatele on Tormi sõnul suure mõjuga kohaliku elu arengule. „Võsu ja Käsmu sidumine kergliiklusteega parandab liiklustingimusi nende asulate vahel ja loob mitmekesised vabaaja veetmise, sportimise ja aktiivse puhkamise võimalused,“ selgitas Torm.

MTÜ Arkna Terviseküla on Tormi sõnul aktiviseerinud oluliselt kohalikku elu ja toonud Arkna taas pildile. „Sel aastal sai tööle käsitööjuustukoda, kus hollandi juustumeistri käe all ja kohalikust toorainest valmivad juustud, istutati 30 000 mustasõstrapõõsast ja alustati õunapuuaia rajamist kohaliku mahetoidu tootmise jaoks. Peetakse 30 mesilasperet ja 220 pealist piimakarja,“ tõi maavanem näiteid.

Regionaalarengu auhinda annab riigihalduse minister välja korra aastas positiivse ja väljapaistva mõjuga tegevuse eest regionaalvaldkonnas. Konkursile laekuvaid ettepanekuid hindab rahandusministeeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud riigihalduse ministrile.