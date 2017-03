Väikelaevade registreerimine liigub täieliku e-teeninduse suunas

Tegevuse aluseks on maanteeameti ja veeteede ameti vaheline koostöökokkulepe, mille peadirektorid juba eelmise aasta lõpus allkirjastasid, ütles BNS-ile veeteede ameti pressiesindaja. Tegemist oli veeteede ameti tehtud ettepanekuga tagada väikelaevainspektoritele otsejuurdepääs andmebaasi klientide kvaliteetsemaks ja kiiremaks teenindamiseks.

Nii kasutatud kui ka uute väikelaevade esmaseid registreerimisi oli eelmisel aastal 1320. Kuigi paljude registreeritud paatide kasutamisel pole väikelaevajuhi tunnistus nõutud, on nende numbrite suhe 1316 tunnistust 1320 registreerimise kohta rõõmustav. Veeteede ameti hinnangul tähendab see, et veeliiklusesse tulevad inimesed on kehtivatest reeglitest teadlikud ja see annab kindlustunnet ohutumaks veeliikluseks.

Viimased kolm – neli aastat on esmaselt registreeritud paatide arv ja väljastatud väikelaevajuhi tunnistuste arv olnud samas suurusjärgus ja proportsioonis.

Kokku on huvialuseid Eesti registris üldse 30 208, millele lisandub 900 jetti.

Eelmise aasta jooksul tegid veeteede ameti inspektorid väikelaevade ja alla 12-meetrise kogupikkusega laevadele kokku 934 tehnilist ülevaatust. Tuleva hooaja tegevustes on üheks prioriteediks seatud tasu eest vabaajareise korraldavad alused. Luubi all on nende ülevaatuste kord, nõuete täitmine ja teadlikkuse tõstmine.