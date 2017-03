Pühapäeval tõusev tugev tuul jätkub ka eeloleva nädala alguses

Esmaspäeval on ülekaal Põhja-Euroopat katval külmal kõrgrõhkkonnal ja Põhja-Eestis on ilm sajuta. Karpaatide piirkonnast liigub aga üle Poola madalrõhkkond ja selle lumepilvede serv katab Eesti lõunapoolse osa. Öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis sajab vähest lund. Puhub kirdetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s. Külma on 3-8 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul hakkab Lõuna-Eestis sadama lund. Puhub kirdetuul 7-12, puhanguti 15. Saartel ja rannikul tugevneb tuul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi.

Teisipäeval võtab madalrõhkkond Eesti tugevamasse haardesse. Sadu laieneb üle Eesti ja muutub tihedamaks. Öösel on pilves ilm. Sajab lund ja Lõuna-Eestis ka lörtsi, mitmel pool tuiskab. Puhub kirdetuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 20 m/s. Hommikuks tuul veidi nõrgeneb. Külma on 2-6 kraadi, kuid hommikuks läheb Lõuna-Eestis veidi soojemaks. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab lund ja lörtsi, pärastlõunal alates Lõuna-Eestist sajuvõimalus väheneb. Tuul pöördub idakaarde ja nõrgeneb 4-10 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Kolmapäevane ilm sõltub suurel määral kõrg- ja madalrõhkkonna jõudude vahekorrast ning kuna prognoospilt on väga erinev, siis võib ka prognoos lähiajal oluliselt muutuda. Tõenäoliselt on kolmapäeva öösel pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab lund ja lörtsi. Tuul pöördub edelasse 3-10 m/s. Õhutemperatuur on +1 kuni -3 kraadi. Ka kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi.