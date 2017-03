“Igitee” jõuab ekraanile septembris

Film läks kavandatust kallimaks ning selle valmimiseks kulus 3,2 miljonit eurot. “See on suur summa, aga tulemus on hea,” lausus filmi produtsent Ilkka Matila. Filmi pikkuseks on 100 minutit.

Antti Tuuri samanimelisel romaanil põhinev “Igitee” räägib Nõukogude Liitu küüditatud soomlaste elust puna-Karjalas aastatel 1930-1938, filmis teeb pisirollides kaasa suur hulk Virumaa inimesi.

Võtted toimusid eelmisel aastal valdavalt Sillamäel, Varangul ja Tallinnas.

Rakvere sõpruslinnas Lapual elav ajakirjanik Pentti Kangasluoma ütles, et Lapual oodatakse “Igitee” esilinastust suure huviga, sest filmi ajalooline sisu on seotud äärmusparempoolse Lapua liikumisega.