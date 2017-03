Seest ja väljast ilus naine

Prioriteedid on noorel naisel paigas: kõigepealt tulevad Polhemi asjad, siis Sädeme moetoimetaja töö ning portaal. Ülejäänud energia – kui seda on, aga enamasti on – läheb blogipidamisse.

Ajakiri Säde on moegurmaanidele tõeline komm – piiblipaksune ajakiri täis moodi ja ilunõuandeid kõrvu asjalike persoonilugudega. Selle, et ajakiri tõesti nii mahukas on, tingib asjaolu, et ilmuma hakkab lugemisvara neljal korral aastas. Seega jõuab mahtu koguda ning lugejalgi on aega enne järgmise numbri kättesaamist eelmine läbi töötada. “Olin ajakirja sünni juures koos Kristi Pärn-Valdojaga. Kristi on uskumatu naine,” ei hoia Aljona oma vaimustust tagasi. Kolleegis hindab ta enim tema töökust ja kohusetundlikkust huvitava materjali koondamisel ajakirja.

Kogu selle ilu ja sära juures on Aljonas siiski paras ports tagasihoidlikkust, sest näiteks ise modellina püünele pürgida tema ambitsioonide hulka ei kuulu. Kuigi lavalkäimist on tal ette tulnud, näiteks mullu Ivo Nikkolo sõus.

“Ivo Nikkolo on mulle brändina väga kallis, kuigi ega ma ennast seal nende pikkade modellide kõrval laval kõige enesekindlamana ei tundnud,” räägib Aljona naerdes.

Jutuajamise vahepeal heliseb uksekell ning kuller ulatab Aljonale paki, kus sees kolm uudset smuutit. Proovimiseks.

Mood ja väline ilu arvatakse olevat kaduvad nähtused. Kuidas selles kaduvuses ise ellu jääda ja mitte kaotsi minna, on Aljona meelest lihtne – tuleb armastada seda, mida teed. “Üks ei välista teist, moe kõrvalt saab tegeleda ka kõige muuga, sest riideid peame ikkagi kõik kandma. Teine asi on see, kui tõsiselt oma tegemisi võtta. Kirg võib tulla, võib ka minna, minul veel läinud ei ole, ja ei paista ka, et läheks.”

Kuigi kõrvaltvaatajale võib jääda mulje, et Aljona elu on läbi ja lõhki teistele näha, on palju sellist, mis blogisse kunagi ei jõua. “Pidevalt ei jaksa, siis ma ei teegi midagi. Või kui ajakirja tähtaeg on kukil, siis palun ennast ka muude asjadega mitte segada.”

NB! Viisteist minutit pärast esimese kulleri käiku tuli teinegi ja tõi uue paki. Sel korral Yves Saint Laurenti toodetega. Vot siis.

Otse ja ausalt

Kas vaatate tänaval või seltskonnas inimeste riietust professionaalse kretinismiga?

Oleneb seltskonnast, aga vaatan küll. Näiteks teatris – mulle üldse ei meeldi, kui tullakse teatrisse tossude ja teksadega. Mulle on hästi südamelähedane etikett ja on arusaamatu, kui näiteks black-tie-üritusele tullakse kokteilikleidiga. Liiga vabaks ei maksaks teatud kohtades minna.

Mis on mood?

See on keeruline küsimus. Iga inimene defineerib moodi endale ise. Ma ei oska ka vastata sellele, mis on parasjagu moes. Mood on rõivad, jalatsid, aksessuaarid, aga mis inimene sealt endale valib, on iseasi. Mõnikord vaadatakse minu poole ka imelikult, kui ma midagi ülimoodsat selga olen pannud, aga see on pigem naljakas.

Kui palju elate kaasa Rakverele?

Elan väga kaasa! Jälgin, mis toimub ja mida räägivad mu vanemad, kes Rakveres elavad. Tahaksin isegi rohkem panustada, aga minu valdkonnas on seda ehk raske teha.

Mida te kunagi ei kannaks?

Ma ei tahaks kunagi selga panna midagi liiga bravuurikat või liialt seksuaalse alatooniga asja. Keeldun. Naljakate väljalõigetega kleiti näiteks, milliseid mingitel põhjustel kantakse. Mulle meeldib kaetud olla.