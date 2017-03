Lõppes 1. jalaväebrigaadi õppus Talvelaager

"Tänavune Talvelaager oli eelnevatest kordi suurem nii osalejate kui ka intensiivsuse poolest, andes igale osalenud üksusele ning 1. jalaväebrigaadi staabile võimaluse õppida ning harjutada Eesti kaitsmist parimal moel," ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Veiko-Vello Palm.

Talvelaagris nii ajateenijate kui ka Scoutspataljoni elukutseliste sõduritega koostööd teinud USA kompanii ülem kapten Edward Bachari sõnul on Eesti sõdurid väga pühendunud, väsimatud ning omandavad uusi teadmisi kiiresti. "Mul on hea meel, et saime koos nendega koostööd harjutada," ütles kapten Bachar.

Õppus Talvelaager oli jagatud kolme etappi: esimestel päevadel tuletati meelde talvetingimustes vajalikke üksikvõitleja oskusi. 1. märtsil algas õppuse aktiivne faas, kus harjutati ala hõivamist ning selle kaitsmist, luuretegevust, ründelahingut ning tagala-alaseid tegevusi.

Õppusel osalesid tegevväelased ja ajateenijad 1. jalaväebrigaadi staabist, Scoutspataljonist, Kalevi jalaväepataljonist, tagalapataljonist, luurekompaniist, staabi- ja sidekompaniist, tankitõrjekompaniist ning Kuperjanovi jalaväepataljonist.

Samuti võtsid õppusest osa Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna kaitseliitlased ning Ameerika Ühendriikide Eestis viibiva kompanii kaitseväelased. Osalenud manööverüksusi toetasid õhuvägi ning pioneeripataljon.