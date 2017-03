Sõmeru robootikud olid edukad Helsingis

Sõmeru robootikameeskonna juhendaja Rasmus Kits ütles, et kutse võistlusele tuli vaid mõned päevad enne konkurssi, kuid väljakutse otsustati vastu võtta.

“On tore, et nüüdseks juba Eestis kuuendat hooaega toimuv First Lego League hariduslik võistlusprogramm on kanda kinnitanud ka põhjanaabrite juures, kus võistlused toimuvad teist korda,” rääkis Kits. Sõmeru üheksaliikmeline võistkond, mis koosneb 13–16aastastest noortest, oli ainus välisvõistkond.

“Meeskonnal oli aega tutvuda ka teistega ning vajadusel oma abikäsi ulatada. Sõbralik võistlus, kus üksteise aitamine käib asja juurde – seda peetakse oluliseks,” lisas Rasmus Kits.

Eesti First Lego League'i finaalvõistlus peetakse 11.-12. märtsil eesti rahva muuseumis ning Lääne-Virumaalt läheb sinna kuus võistkonda: Rakkest, Tapalt, Tamsalust, Sõmerult, Kadrinast, Vinnist.