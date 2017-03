Tänasest saab kandideerida ERGO noorsportlase stipendiumile

Stipendium antakse välja teist aastat ja selle eesmärk on toetada eelkõige nende lootustandvate noorte sportlaste ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel, kelle rahalised võimalused on seni olnud piiratud. Stipendium on mõeldud treening- ning võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks.

Eesti curlingu meistrivõistlustel naistest kulla teeninud Marie Turmanni sõnul andis eelmisel aastal stipendium võimaluse soetada uued treeningujalanõud ja osaleda paljudel välisturniiridel, millest saadud kogemused aitasid kaasa ka loodetud tulemuste saavutamisele.

"Tänu ERGO stipendiumile saime Rio olümpiamängudel võistlustulle asuda uue purjekomplektiga ja tunda ennast maailma esinumbrite seas võrdväärse konkurendina,” näitlikustavad stipendiumi kasutusvõimalusi purjetajad Kätlin Tammiste ja Anna-Maria Sepp.

ERGO Eesti juhi Tarmo Kolli sõnul näitas eelmise aasta konkurss selgelt, et meil on sadu noori talente, kellel on ambitsiooni ja võimeid jõuda oma ala maailma parimate hulka. "Tippu jõudmine ei toimu aga üleöö, see nõuab suurt vaeva ning on kulukas, seetõttu aitab ERGO jätkuvalt kaasa tulevaste medalivõitjate arengule ning nende unistuste täitumisele,” kinnitas Koll.

ERGO soovib stipendiumiga toetada Eesti inimeste tervislikke eluviise ning seeläbi pikaajaliselt kogu ühiskonna tervist. Paljud noored katkestavad spordiga tegelemise iseseisva elu alustamise eel, sest täiskasvanuks saades puuduvad neil võimalused sportimist ise finantseerida. Toetamaks pühendunud noorte spordiharrastuse jätkamist saavad noorsportlased vanusevahemikus 18-25 eluaastat kandideerida ERGO noorte sportlaste stipendiumile.

Stipendiumit võib taotleda sportlane või tema nõusolekul ka treener, juhendaja, kool, spordiklubi või spordialaliit. Taotluse esitamise tähtaeg on 26. märts 2017. Stipendium võidakse jagada ka mitme noore sportlase vahel. Lõpliku otsuse stipendiumi määramise kohta teeb kindlustusseltsi kokku kutsutud hindamiskomisjon, mille liikmete nimed avaldatakse 27. märtsil ergo.ee lehel.

Lisainfot stipendiumi tingimuste ja taotluse esitamise kohta leiab siit: https://www.ergo.ee/ergo/ergo-toetab/ergo-noorte-sportlaste-stipendium-2017

2016. aastal said ERGO Noorsportlase stipendiumi järgmised sportlased:

Ralf Tribuntsov, ujumine;

Marten Liiv, kiiruisutamine;

Erika Kirpu, vehklemine;

Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp, purjetamine;

Meril Beilmann, laskesuusatamine;

Kristjan Ilves, kahevõistlus;

Kristin Kuuba ja Helina Rüütel, sulgpall;

Kreete Verlin, kergejõustik;

Marie Turmann, curling.