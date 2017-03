Lääne-Virumaal vurab ringi kaks ATV-l postiljoni

Rakvere-Jõgeva jaotuskeskuse haldusesse kuuluv ATV teeb tööd Jõgeva linnas. Omniva kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv kõneles, et esimest korda prooviti ATV-ga postikannet 16. veebruaril ja postiveoks kohandatud sõidukiga alustati igapäevatööd 28. veebruarist. Paari päeva statistika näitab, et ühe päevaga läbib sõiduk umbes kümme kilomeetrit.

“Töötaja, kes ATV-ga sõidab, on ka ise põnevil, kuna varasem kokkupuude sellise liikuriga puudus. Nüüd on see aga tema igapäevane töövahend,” vahendas kommunikatsioonispetsialist, lisades, et ATV on kirjakandjale suureks abiks, sest selle kirjakast mahutab jalgratta omast rohkem. Samuti jõuab ATV-ga kiiremini sihtkohta.

Tänu ATV omadustele on saadetiste väljastamine senisest poole kiirem – ATV-ga saab postkastile sageli lähemale sõita kui autoga ning võimalusel postitada saadetis ka sõidukilt maha tulemata. Sõiduk sobib ideaalselt teenindama aedlinnu või eramurajoone.

“Väiksemates linnades teeb selline sõiduriist kandja töö hulga lihtsamaks, tõstab kandekiirust ja aitab suuremat hulka posti kergemini käsitseda. Samuti on see mõistlik alternatiiv kohtades, kus jalgsikande asendamine tavapärase kaubikuga ei ole majanduslikult põhjendatud. ATV on kaubikust selgelt odavam lahendus,” jätkas Kaiv.

Kirjakandjate ATV-d on oma võimsuse ja tehniliste andmete poolest sellised, mis ei eelda juhilt A- ega B-kategooria juhiluba, seega saab kohalik kirjakandja, olenemata sellest, kas tal on juhiluba või mitte, oma piirkonda teenindama jääda.

Lisaks Rakverele, Väike-Maarjale ja Rakvere-Jõgeva jaotuskeskusele on ATV-d kasutusel veel Pärnus, Harjumaal, Valgamaal ja Jõgevamaal. Praegu testib Omniva ka elektrijalgrattaid kande korraldamisel.