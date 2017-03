SEB ja Swedbank võtsid kasutusele Smart-ID

"Tänasest on meie klientidel võimalik Smart-ID-ga esiteks internetipanka siseneda ja teiseks makseid kinnitada," ütles SEB Panga jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht Ainar Leppänen. Ta märkis, et 52 protsenti internetipanga kasutajatest kasutab jätkuvalt koodikaarti, mis on 20 aastat vana tehnoloogia.

Smart-ID võimaldab Leppäneni hinnangul eelkõige tõsta küberturvalisust. Koodikaart on lihtsalt kopeeritav ja võib kaasa tuua e-identiteedi varguse. SEB-s kehtib just seetõttu koodikaartidele maksepiirang 200 eurot päevas, märkis ta.

Swedbanki klientidele on Smart-ID kasutusele võtmine tasuta ning sellega saavad kliendid internetipangas ja mobiilipangas teha pea kõiki toiminguid, ütles Swedbanki digikanalite juht Agnes Oidsalu.

"Ainus erand on eraisiku käenduslepingu sõlmimine, mis vajab jätkuvalt ID-kaardi või mobiil-ID kasutamist," rääkis Oidsalu. Selle taga on tema sõnul see, et juriidiliselt ei ole Smart-ID teenus veel võrdne omakäelise allkirjaga.

SK ID Solutionsi lisateenuste ärijuhi Liisa Lukini sõnul on teenuse võrdsustamine omakäelise allkirjaga selle aasta üks olulisemaid prioriteete. Selle saavutamisega on ettevõte tema sõnul tegelenud juba üle aasta.

Smart-ID kasutamiseks laadib kasutaja enda nutitelefoni rakenduste poest seadmesse Smart-ID rakenduse ning tuvastab enda isiku mobiil-ID või ID-kaardi abil. Nii nagu ID-kaardi ja Mobiil-ID jaoks, on ka Smart-ID kasutamiseks vaja PIN1 ja PIN2-koode, mille kasutaja loob samas rakenduses.

SK ID Solutions, endise nimega Sertifitseerimiskeskus on spetsialiseerunud rahvusvahelistele e-identiteedi lahendustele.