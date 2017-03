Tänases lehes on lugu, kuidas purjus peaga avarii teinud endine kõrge kaitseväelane sai kohtult karistuse – tingimisi vangistuse. Tingimisi tähendab seda, et kui ta määratud katseajal uut kuritegu toime ei pane, siis trellide taha ta minema ei pea. Võin esimese nõudmise peale tuua näite, kuidas katseajal pandi toime uus kuritegu, aga ometi see priipääset vanglasse ei andnud. Ei andnud ka teine seadusrikkumine.