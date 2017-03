Esmakordselt Eestis toimuvad samal ajal sama kampaania heategevusüritused korraga 15 maakonnas ning Rakvere on üks koht neist.

Lisaks vahvale meelelahutusprogrammile ja tuntud artisti kontserdile (Rakveres Noep ja Elina Born) kogutakse perepäevadel kohapeal annetusi väga uudsete elektrooniliste annetuskastidega, mis saadavad andmed otse veebi.

Perepäev on osa Lastefondi heategevuskampaaniast Üleannetus, mis kogub annetusi uudsel moel spetsiaalses veebikeskkonnas, kus iga inimene saab paigutada oma annetuse virtuaalsele annetuskaardile aadressil www.üleannetus.ee.

Eesmärk on koguda 206 000 eurot, mis võimaldaks toetada kokku 30 last kahe aasta jooksul. Hetkel on abisaajate nimekirjas 16 ravitoitu vajavat last, siis see arv on pidevas tõusus ning kahe aasta jooksul vajaks abi kindlasti 30 last.