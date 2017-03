Eeloleval sügisel Kadrinas toimuva IT- ja NUTIfestivali CADrina tänavuseks teemaks on “Laululava”. Teema kätkeb eneses arvutijoonestamise ülesannet ja annab sisu festivali jooksul toimuvatele kultuurilistele ettevõtmistele. Valik on ajendatud nii tänavusest noorte- ja lastekultuuri aastast kui ka noorte laulupeost.