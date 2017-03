Nägin hiljuti unes, et meile toodi viies laps. Just nimelt toodi, mitte me ei saanud teda, ja seda ühepäevase etteteatamisega. Võtsime lapse rõõmuga vastu ja kui alguses tundus olevat suurim mure, kust me nii kiiresti kõik beebile vajaliku saame, siis peagi leidsin end mõttelt: “Kuhu me viie lapsega mahume?!”