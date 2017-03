Struve kaart turismiobjektina arendav MTÜ PAIK juht Aivar Niinemägi rääkis, et Lätis pidi ta ühel konverentsil andma lastepärase selgituse, mis see Struve kaar siis ikka on. “Ma ütlesin, et see on GPS-i vanaisa,” lausus Niinemägi.