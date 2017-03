Veebruari lõpu seisuga oli Lääne-Virumaal 1282 registreeritud töötut ehk üheksa võrra rohkem kui jaanuari lõpus. Tööealisest elanikkonnast moodustavad registreeritud töötud 4,8%. Eestis keskmiselt on registreeritud töötuse määr 5%, kõrgeim on see jätkuvalt Ida-Virumaal (11,1%) ning madalaim Harjumaal (3,5%). Madalam kui Lääne-Virumaal on registreeritud töötuse määr veel Tartu-, Hiiu-, Saare- ja Viljandimaal.