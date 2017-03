Nõrk kõrgrõhuvöönd toob homseks päikest

Ilmateenistuse teatel on pühapäeva öösel vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja kohati esineb udu. Puhub valdavalt läänekaaretuul 1-6 m/s. Külma on 1-7 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt läänekaaretuul 1-6 m/s. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega, kuid öösel ja hommikul esineb kohati udu. Külma on 2-4 kraadi.

Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikul on paiguti udu. Puhub edela- ja läänetuul 2-7 m/s. Sooja on 1-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaaretuul 1-6 m/s. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 1-3 kraadi.