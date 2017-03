Galerii: heategevuslik perepäev Põhjakeskuses

Lisaks meelelahutusprogrammile ja tuntud artistide kontserdile koguti annetusi uudsete elektrooniliste annetuskastidega, mis saadavad andmed otse veebi.

Vaatamata vabale päevale nappis rahvast ürituse esimeses pooles. Huvilisi hakkas suuremal hulgal kogunema alles Lehtsest pärit superstaari Elina Borni esinemise ajaks. Tuntud artistidest astus üles ka elektroonilise tantsumuusika poptäht Noep.

Esmakordselt Eestis toimusid ühel ajal sama kampaania heategevusüritused 15 maakonnas. Üheks ürituse toimumise kohaks oli ka Rakvere.

Perepäevad on osa Lastefondi heategevuskampaaniast Üleannetus, mis kogub annetusi uudsel moel spetsiaalses veebikeskkonnas, kus iga inimene saab paigutada oma annetuse virtuaalsele annetuskaardile aadressil www.üleannetus.ee.

Eesmärk on kokku saada 206 000 eurot, mis võimaldaks toetada 30 last kahe aasta jooksul. Hetkel on abisaajate nimekirjas 16 ravitoitu vajavat last, kuid nende arv tõuseb pidevalt.