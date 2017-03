Rakvere Põhjakeskuse perepäeval annetati ravitoitu vajavate laste heaks usinalt

Sellest summast 23 917 eurot on annetatud Lastefondi kampaanialehel www.üleannetus.ee ning 14 034 eurot 11. märtsil üle Eesti peetud "Üleannetuse" perepäevadel. Sealjuures kogunes kõige suurem toetussumma, 1447 eurot, Rakvere perepäeval.

Praeguseks kogutud annetussumma võimaldab Lastefondil toetada kahe aasta jooksul kuut last. “Oleme väga tänulikud kõikidele kampaanias osalenutele. See on väga suur asi, et kuus last leidsid kampaaniast tuge,” rääkis Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar. “Meie abi ravitoidu ostmisel vajab praegu aga 18 last, mis tähendab, et suur osa neile vajalikust toetusest on seni veel kogumata.”

Lastefondi strateegiajuht lisas, et fond ei jäta loomulikult ühtegi last toetuseta ja teeb jätkuvalt tööd, et kõik ravitoitu vajavad lapsed abi saaksid. Lisaks igapäevasele tegevusele jätkub 10.aprillini annetuste kogumine ka "Üleannetuse" kampaanialehel: www.üleannetus.ee.

Kampaania eesmärgiks oli koguda üleeestiline suurannetus lastele, kes vajavad oma haiguse tõttu ravitoitu. Siht oli kokku saada 206 000 eurot, millega saanuks aidata kahe aasta jooksul 30 last.

Ravitoit on spetsiaalne toidusegu, mis sisaldab väikese koguse kohta konsentreeritud hulgal toitaineid ning on paljudele haigetele lastele ainus viis, kuidas nad normaalseks eluks ja kasvamiseks hädavajalikud toitained kätte või kasvõi lihtsalt süüa saavad. Nii on neil rohkem jõudu oma haigusega toime tulla – nad saavutavad normaalse kehakaalu, arenevad füüsiliselt ning on parema immuunsusega ja seega tervemad.