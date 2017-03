Hannes Hanso: liitlastele lisateenuste pakkumine vajab koordineerimist

Riigikogu riigikaitsekomisjon korraldas esmaspäeval arutelu, kus kõne all oli Tapa piirkonna arendamine seoses NATO liitlasüksuste saabumisega.

Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ütles , et Tapa piirkonnas on kujunemas pretsedenditu olukord, kus NATO pataljoni saabudes lisandub lähikuudel valda umbes 1300 inimest. "Nad kõik on tarbijad. Valla ostujõud sisuliselt kahekordistub mõne kuuga," rääkis Hanso. Ta lisas, et Tapa linnakusse kolib ka Scoutspataljon ning paljud elukutselised kaitseväelased kolivad koos perekonnaga.

"Mündil on lisaks julgeolekule ka teine külg: kohalikul kogukonnal tekib võimalus saada sellest protsessist kasu," sõnas Hanso ja lisas, et seda võimalust tuleks maksimaalselt ära kasutada."

"Need, kes Tapale tulevad, on valdavalt noored inimesed, nad tahavad vabal ajal, näiteks nädalavahetusel, välja minna. See annab kohalikele ettevõtjatele palju võimalusi," lausus Hanso. Tema sõnul on näiteks toitlustus, meelelahutus ja sport peamised valdkonnad, kus kohalikel ettevõtjatel oleks võimalik teenuseid pakkuda.

"Need võimalused on tühi nišš, mille täitmisega tuleks tegeleda koordineeritult," sõnas Hanso.

Hanso hinnangul peaksid omavalitsuse esindajad ja kohalikud ettevõtjad ühelt poolt ning riigi institutsioonide esindajad teiselt poolt teemat ühiselt arutama.

Ta lisas, et Eestis on olemas üleriigilised meetmed ettevõtluse toetamiseks, kuid Tapa piirkonna puhul võiks tema hinnangul kaaluda kohaliku toetusmeetme kasutuselevõttu.

Riigikaitsekomisjonis aset leidnud arutlelust võtsid osa kutsutud kaitseministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, Tapa vallavanem Alari Kirt ja 1. jalaväebrigaadi ülem Veikko-Vello Palm.