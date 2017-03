USA väeüksuse juhid huvitusid vaba aja veetmise võimalustest Tapal

Ameerika ohvitserid tundsid huvi kohaliku eluolu vastu, uuriti vaba aja veetmise võimalusi ning küsiti kaubandus- ja toitlustusettevõtete kohta.

Eriliselt rõhutati, et USA sõjaväelased on huvitatud sellest, et nende siinviibimine ei põhjustaks negatiivseid vahejuhtumeid kohalike elanikega.

Tapa vallavanem Alari Kirt tõdes, et siiani ei ole liitlasvägede sõduritega ette tulnud vähimaidki probleeme.

Tapa vallavalitsuse esindajad tegid Tapal baseeruvatele USA sõjaväelastele ettepaneku võimalusel veeta vaba aega maksimaalselt Tapal ja kasutada kohalike teenusepakkujate võimalusi. Ameerika sõjaväelased on valmis suhtlema kooliõpilastega, rääkima endast, oma missioonist ja tutvustama varustust.

Lepiti kokku, et Tapa vald koostab reklaambukleti Tapa linna kaubandus-, toitlustus- ja teiste teenindusettevõtete, samuti vaba aja veetmise võimaluste kohta, mis aitab liitlassõduritel kergemini leida vajalikke teenindusasutusi.