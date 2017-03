Emakeelepäeval on ikka paslik pisut keelejuttu ajada ja keelemõtteid mõlgutada. Meie igapäevast tööriista on aja jooksul vintsutatud ja räsitud, seda on tõrjutud ja palavalt armastatud ning võib uskuda, et keel seeläbi ehk üksnes tugevamaks on muutunud.