Tamsalus räägitakse korteriühistute loomisest

Tamsalu vallavanem Riho Tell ütles, et korteriühistute loomise vastu Tamsalus ja ka mujal vallas on olnud huvi üsna vähene. Rohkem kui viitkümmend kortermaja haldab praegu ettevõte Tamsalu Kommunaal.

Infopäeval antakse ülevaade sellest, mis uue seaduse tulekuga täpsemalt juhtuma hakkab, mida peaks korteriühistut luues silmas pidama ja kuidas seda majandada. Kohal on ka Tapa valla korteriühistute juhid Peeter Lauring ja Ago Stallmeister, kes räägivad oma kogemustest.