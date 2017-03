Maaeluminister kutsus põllumehi appi põllumajanduspoliitikat korrigeerima

Minister Tarmo Tamm selgitas, et ühtse põllumajanduspoliitika avaliku konsultatsiooni sihiks on hinnata senist poliitikat ning lihtsustamise ja moderniseerimise abil suurendada panust eesmärkide täitmisesse.

2. veebruarist 2. maini vältava avaliku konsultatsiooni raames on Euroopa põllumajandusettevõtjad teinud juba 12 000 ettepanekut. „Kuna Eesti asub juulist Euroopa Liidu eesistujaks, on oluline, et meie riik koos kohalike ettevõtjatega pakub aktiivsemalt vaagida omapoolseid ettepanekuid. See on reaalne võimalus mõjutada ÜPP tulevikku lähtuvalt Eesti põllumeeste kogemuspõhistest seisukohtadest,“ rõhutas Tamm.

Ettepanekud ja nende mõju hinnatakse ja võetakse kokku juulis toimuval konverentsi ja selle põhjal antakse sisend novembris avaldatavale ÜPP tuleviku teatisele.

ÜPP kaasajastamise eesmärgiks edendada tarka põllumajandust tugevdades konkurentsivõimet ja innovatsiooni, tagades jätkusuutlikkus ja pakkudes ökosüsteemi teenuseid; soodustada vastupidavat põllumajandust ja parandada põllumajandustootjate positsiooni tarneahelas; julgustada elavat maamajandust, soodustades kasvu ja töökohti maapiirkonnas ning julgustada põlvkondade vahetust; ehitada sildu teiste poliitikatega arvestades looduslikke, majanduslikke ja sotsiaalseid valdkondi ning parandada valitsemist põllumajanduse mitmekesistamise parema arvestamise, ÜPP lihtsustamise ja kulutõhusate tööriistade rakendamise ning tulemustele fokusseerimise tugevdamise.