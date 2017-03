Lahemaal arutletakse pärandmetsa ja metsamajanduse teemadel

Lahemaa pärandmetsaseminar käsitleb traditsioonilist metsakasutust ning säästliku metsamajanduse perspektiive. Paneeldiskussioonis kõneldakse kodumetsade kaitsest ja kasutusest ning arutletakse, kuidas hoida kaitsealadel jätkusuutlikku metsamajandust.

„Suur osa kaitsealadest on kujunenud inimese ja looduse koosmõjul. Lahemaa piiranguvööndi metsi on inimesed alati kasutanud – siit valiti majapalgiks ja katuselaastuks, puunõudeks ja puitaiaks vajalik materjal. See eeldas käsitööna tehtavat metsatööd, kus traditsioonilised töövõtted, sh hobusega metsategu, võivad olla otstarbekamad kui mitmed tänapäevased lahendused. Koos kohaliku kogukonnaga arutame seminaril, kuidas säilitada looduskasutuse traditsioone nõnda, et nii mets kui ka pärand oleks hoitud,“ lausus Andres Onemar, keskkonnaameti peadirektor.

Seminaril annab Onemar ülevaate kohaliku kogukonna võimalustest kasutada looduskaitseliste piirangutega metsa. RMK juhatuse esimees Aigar Kallas räägib kogemustest kohaliku kogukonna kaasamisel riigimetsa majandamisse kaitsealadel ning Rootsi Ardennide Ühingu president Tom Meurling kõneleb hobuste rollist Põhjamaade metsamajanduses ning meie loodus- ja kultuuriväärtuste hoidmisel.

Seminaril esinevad ka Asko Lõhmus (Tartu ülikool), lahemaalased Ennu Tšernjavski (Eesti Hobusekasvatajate Selts) ja Marti Hääl (Eesti Hobumajanduse Liit). Päeva modereerib Artur Talvik (Lahemaa rahvuspargi koostöökogu, riigikogu).

Seminari korraldajad kutsuvad kõiki huvilisi aktiivselt kaasa lööma ja metsapärandi teemadel mõtteid avaldama. Sündmust toetab SA KIK.

Lahemaa rahvuspark moodustati 1. juunil 1971 esimese rahvuspargina Eestis, mille olulisemaks väärtuseks on suur maastikuline, looduslik ja kultuuriline mitmekesisus. Rahvuspark kuulub üleeuroopalisse Natura 2000 võrgustikku Lahemaa linnu- ja loodusalana ning on Euroopa üks tähtsamaid metsakaitsealasid.