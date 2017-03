Riigigümnaasiumiga on jõutud peenhäälestuseni

Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi maakondlikust külaskäigust, mil sõlmiti riigigümnaasiumi ühiste kavatsuste kokkulepe Rakvere linnaga, on möödunud juba ligemale kaks kuud. Selle kohta, mis vahepeal on toimunud ja mille üle praegu arutletakse, ütles Tarmu Kurm ministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast, et neil on ette valmistamisel linnaga üksikasjalik kokkulepe. “Selles määratakse muu hulgas riigigümnaasiumi hoone asukoht, täpne õppekohtade arv, kehalise kasvatuse tundide pidamise ja spordiga tegelemise võimalused,” loetles Kurm.