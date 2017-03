Ingvar Villido: “Päris inimene on moraalilt küps ja loomuomaselt hea”

Teadliku Muutuse Kunst (TMK), mis aitab lihtsate tehnikate abil inimestel oma emotsioone paremini hallata ja elus olulisele paremini keskenduda, on viimastel aastatel muutunud teatud mõttes Eesti Nokiaks. Kursusesarja looja Ingvar Villido käib praktilisi koolitusi andmas nii Eestis kui ka välismaal. Loenguid on Ingvar Villido Rakveres pidanud aastaid, ka TMK kursus on Virumaale tulemas teist korda.