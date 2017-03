Tapa vallavalitsus korraldas riigihanke Tapa kultuurikoja rekonstrueerimisprojekti koostamiseks, kuid otsustas saabunud pakkumised tagasi lükata. Vallavanem Alari Kirt selgitas, et kõik pakkumised osutusid kavandatud maksumusest oluliselt kallimaks ja polnud seetõttu vastuvõetavad. Kirt sõnas, et kultuurikoja renoveerimine on vajalik ning korraldatakse uus hange.