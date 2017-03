Lääne-Viru maavanem Marko Torm ütles, et toetab nii maavanema kui ka haldusreformi piirkondliku komisjoni liikmena seda, et Haljala ja Vihula saaksid jätkata omaette ühisvallana ning neid ei sundliidetaks Rakvere vallaga. “Loodame, et valitsus teeb erandi,” lausus Torm.