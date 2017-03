Jõhvi töömessil on pakkuda ligi 850 töökohta

Messil osaleb 41 tööandjat ja kokku on pakkuda ligi 850 töökohta väga erinevates valdkondades. Lisaks kohalikele tööandjatele on kohal ka kuus Viljandimaa tööandjat – Viljandi linnavalitsus koos linna tööandjatega osaleb messil juba teist korda.

Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahki sõnul on messi põhieesmärk aidata luua otsekontakte tööandjate ja tööotsijate vahel.

„Soovime messi külastajatele pakkuda senisest enam aktiivset osalemist. Korraldame loengute asemel paneeldiskussioone, et oleks võimalik küsida ja arutleda olulistel tööturgu puudutavatel teemadel. Noortele on sel aastal eraldi sisustatud kolmas korrus, kus on esindatud kõik maakonna tasemeõpet pakkuvad õppeasutused ja noortega tegelevad organisatsioonid. Samas toimub ka noortefoorum „Sinu tulevik … kes otsustab?“ kõneles Teelahk.

Messil saab osaleda tasuta karjäärinõustamisel – teisel korrusel on avatud karjäärituba. Paneeldiskussioonides räägitakse töövõimereformist ning ettevõtlusest Ida-Virumaal. Eraldi saavad enda töövõimaluste tutvustamiseks sõna ka Viljandi tööandjad. Infot turvaliselt teistesse Euroopa riikidesse tööle või õppima asumiseks jagavad töötukassa EURES-nõustaja ja MTÜ Living for Tomorrow.